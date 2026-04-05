Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 3297 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Эвакуация граждан Азербайджана, а также других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает Trend, в период с 28 февраля 08:00 до 5 апреля 10:00 из Ирана были эвакуированы в общей сложности 3297 человек.

Среди эвакуированных 730 граждан Китая, 572 – Азербайджана, 354 – России, 238 – Индии, 198 – Бангладеш, 189 – Таджикистана, 151 – Пакистана, 134 – Ирана, 84 – Омана, 68 – Индонезии, 57 – Алжира, 44 – Италии, 26 – Испании, 25 – Канады, 25 – Германии, 19 – Франции, 19 – Грузии, 18 – Саудовской Аравии, 18 – Японии, 16 – Узбекистана, 16 – Бахрейна, 14 – Польши, 14 – Швейцарии, 13 – Казахстана, 13 – Нигерии, 12 – Венгрии, 11 – США, 11 – Беларуси, 11 – Мексики, 10 – Великобритании, 10 – Болгарии, 10 – Демократической Республики Конго, 9 – Бразилии, 8 – Судана, 7 – Венесуэлы, а также по 6 граждан ОАЭ, Словакии, Бельгии и Румынии.

Кроме того, были эвакуированы 6 граждан Чехии, по 5 граждан Турции, Сербии, Кыргызстана, Швеции, Афганистана, Австралии, Австрии, Греции и Вьетнама.

Также эвакуированы по 4 гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов; по 3 – Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 – Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта и Словении; по 1 – Туниса, ЮАР, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканской Республики.