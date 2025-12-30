«AzerGold» провело очередную встречу с местными жителями в Гёйгольском районе (ФОТО)

Последнее заседание Комитета по Корпоративной социальной ответственности (КСО) ЗАО «AzerGold» на 2025 год состоялось в Гёйгольском районе.

Встреча, организованная при поддержке Исполнительной власти области района, приняли участие глава Исполнительной власти Гёйгольского района Вугар Новрузов, члены Совета директоров ЗАО «АзерГолд», а также представители компании.

Встреча прошла с участием жителей село Тулаллар и Зурнабад, расположенных вблизи золотодобывающего рудника «Тулаллар», где в настоящее время Акционерное общество ведет горнодобывающие работы.

Глава исполнительной власти Гёйголя Вугар Новрузов подчеркнул, что проекты, реализуемые ЗАО «АзерГолд», играют важную роль в социально-экономической жизни региона и высоко оценил проделанную работу, выразив благодарность.

Член правления ЗАО «АзерГолд» – заместитель председателя, председатель Комитета по КСО Хайям Фарзалиев рассказал о мерах, предпринятых для увеличения занятости в регионе и дальнейшего повышения благосостояния населения Гёйгольского района в связи с вводом в эксплуатацию золотодобывающего рудника «Тулаллар».

Х. Фарзалиев отметил, что в результате деятельности ЗАО «АзерГолд» 158 жителей района получили постоянные рабочие места.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями об успешно проведенных в текущем году кампаниях социальной помощи, проектах, реализуемых в поддержку развития сельскохозяйственных предприятий, образования, охраны окружающей среды и других областях.

Затем были заслушаны обращения граждан и обсуждены новые инициативы. Вопросы, поднятые жителями, были зарегистрированы с целью их дальнейшего изучения и решения в рамках полномочий Общества и действующего законодательства.

Было отмечено, что организация традиционных встреч с местными жителями в рамках реализации инициатив, направленных на целевые группы, будет продолжатся и в следующем году.

В конце встречи по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года – от имени ЗАО «АзерГолд» участникам встречи были переданы искренние праздничные поздравления.