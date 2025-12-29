Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Увеличиваются коэффициенты, применяемые к сумме акциза при импорте в Азербайджан автомобилей старше 7 лет

Общество Материалы 29 декабря 2025 20:06 (UTC +04:00)
Увеличиваются коэффициенты, применяемые к сумме акциза при импорте в Азербайджан автомобилей старше 7 лет

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Увеличатся повышающие коэффициенты, применяемые к сумме акцизного налога, рассчитываемой при импорте в Азербайджан автомобилей старше 7 лет с даты производства.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, если срок производства легковых автомобилей, импортируемых в Азербайджан, превышает 7 лет, акциз будет рассчитываться на основании суммы, рассчитанной согласно Налоговому кодексу, с применением повышающего коэффициента: для легковых автомобилей с бензиновым двигателем коэффициент увеличивается на 0,3 и составляет 1,5, а для легковых автомобилей с дизельным двигателем коэффициент увеличивается на 0,5 и составляет 2,0.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости