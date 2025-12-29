Увеличиваются коэффициенты, применяемые к сумме акциза при импорте в Азербайджан автомобилей старше 7 лет

БАКУ /Trend/ - Увеличатся повышающие коэффициенты, применяемые к сумме акцизного налога, рассчитываемой при импорте в Азербайджан автомобилей старше 7 лет с даты производства.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, если срок производства легковых автомобилей, импортируемых в Азербайджан, превышает 7 лет, акциз будет рассчитываться на основании суммы, рассчитанной согласно Налоговому кодексу, с применением повышающего коэффициента: для легковых автомобилей с бензиновым двигателем коэффициент увеличивается на 0,3 и составляет 1,5, а для легковых автомобилей с дизельным двигателем коэффициент увеличивается на 0,5 и составляет 2,0.

