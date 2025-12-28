Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Высота снежного покрова в Нахчыванской АР достигла 29 см

Общество Материалы 28 декабря 2025 11:27 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике наблюдается снежная и морозная погода.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР.

Согласно информации, в настоящее время в городах и регионах автономной республики идёт снег.

В высокогорных районах Ордубадского района (на высоте 3000 м) высота снежного покрова составила 29 см, на Станции снежных лавин Парагачая — 7 см, в селе Кюкю Шахбузского района — 16 см, в Шаруре — 5 см, в Садараке и Кенгерли — 3 см, а в селе Ахура Шарурского района — 8 см.

