Высота снежного покрова в Нахчыванской АР достигла 29 см

БАКУ /Trend/ - В Нахчыванской Автономной Республике наблюдается снежная и морозная погода.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР.

Согласно информации, в настоящее время в городах и регионах автономной республики идёт снег.

В высокогорных районах Ордубадского района (на высоте 3000 м) высота снежного покрова составила 29 см, на Станции снежных лавин Парагачая — 7 см, в селе Кюкю Шахбузского района — 16 см, в Шаруре — 5 см, в Садараке и Кенгерли — 3 см, а в селе Ахура Шарурского района — 8 см.