Очевидцы крушения самолета AZAL рассказали о трагедии в программе Госкомитета по работе с диаспорой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, сегодня исполняется год со дня крушения под Актау самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего по маршруту Баку - Грозный.

Trend сообщает, что очевидцы авиакатастрофы рассказали об этой трагедии в программе "Vətən uzaqda deyil".

Видеоматериал был опубликован на официальном YouTube-канале Государственного комитета по работе с диаспорой.

Представляем вниманию эту программу:

Напомним, что 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку – Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа — Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Окюме Джалил гызы — посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана». Выжившие члены экипажа — Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы — награждены орденом «Рашадат» I степени.

