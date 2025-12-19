В Азербайджане вносятся изменения в закон о табачных изделиях

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в закон «О табаке и табачных изделиях», который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту закона, будут запрещены импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов. Кроме того, электронные сигареты, содержащие никотин, будут считаться табачными изделиями. В дополнение к этому, проект предлагает включить в законодательство новые понятия, такие как нагревательный табачный продукт, электронная сигарета.

В случае принятия поправок они вступят в силу 4 апреля 2026 года. Следует отметить, что в первоначальной версии проекта эта дата была установлена ​​на 1 февраля 2026 года.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

