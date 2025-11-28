В поселок Гырмызы Базар отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, на данном этапе в поселок Гырмызы Базар отправлено 55 человек - 16 семей. Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые временно проживали в различных частях республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Тем самым на этом этапе в поселок Гырмызы Базар обеспечено возвращение 67 семей - 254 человек.

