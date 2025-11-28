Принято коммюнике по итогам заседания министров и должностных лиц по медиа и информации ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По итогам 7-го заседания министров и должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за СМИ и информацию, в Баку было принято коммюнике.

Как сообщает в пятницу Trend, следующее заседание министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за СМИ и информацию пройдет в Астане.

Напомним, что 27 ноября в Баку состоялось 12-е заседание Рабочей группы по медиа и информации ОТГ и медиафорум, направленный на укрепление их сотрудничества в сфере СМИ и коммуникации стран-участниц организации.

На заседании выступили заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов, заместитель руководителя управления по связям Турции Ферхат Пиринччи, директор Центра по производству контента для СМИ при администрации президента Узбекистана Кобулжон Ахмедов и министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.