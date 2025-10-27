По итогам аудита деятельности Азербайджанской операционной компании COP29 дано положительное заключение

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Рабочим планом Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2025 год, был проведен аудит доходов и расходов в ходе подготовки и проведения международного мероприятия COP29. По результатам аудита было дано положительное заключение по финансовой отчетности, подготовленной Азербайджанской операционной компанией COP29.

Как сообщили Trend в Счетной палате, аудит проводился с использованием методологии, соответствующей международным принципам Системы профессиональной документации ИНТОСАИ (IFPP). Процесс аудита включал в себя анализ финансовой документации, подтверждение достоверности отчетов о доходах и расходах, оценку соответствия законодательству и определение эффективности системы внутреннего контроля.

92,5% поступлений в связи с мероприятием были обеспечены за счет средств государственного бюджета, 7,5% - за счет других источников. Средства были направлены на покрытие операционных, строительных, сервисных, транспортных, маркетинговых и других необходимых расходов Операционной компании COP29 в Азербайджане, а также на выплаты по международным обязательствам. Основная часть операционных расходов пришлась на аренду конференц-площадок (65,4%) и разработку контента (10,2%). Приобретенные долгосрочные активы (транспортные средства и оборудование) после мероприятия были переданы государственным учреждениям для использования в установленном порядке.

На этапах подготовки и реализации сторонами по договорам оказания услуг были в основном компании-нерезиденты, работающие в Турции, Германии, Израиле, США и Объединенных Арабских Эмиратах.

В аудиторском отчёте, наряду с положительными сторонами финансового управления, были отмечены и аспекты, требующие совершенствования. Проведена инвентаризация приобретенных активов и обязательств, оценена возможность повторного использования долгосрочных активов, проверена полнота оформления актов приема-передачи, а также определена важность сверки информации с контрагентами.

Положительные результаты аудита свидетельствуют о том, что при организации COP29 были соблюдены принципы прозрачности, подотчетности и эффективного финансового управления.

