Охват высшим образованием значительно вырос - Гасан Гасанли

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запущена новая государственная программа обучения за рубежом, в рамках которой 500 студентов смогут получать образование различных уровней в ведущих иностранных университетах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли, выступая на открытии выставки "Образование в Европе" в Баку

"Около 200 студентов выбирают обучение в европейских университетах, и мы уверены, что в будущем этот показатель будет расти", - отметил он.

По словам замминистра, в последние годы в Азербайджане реализуется ряд реформ, направленных на развитие системы образования и повышение её доступности. "В соответствии с указами главы государства, начиная с 2022 года, в стране проведены масштабные преобразования в образовательной сфере. Сегодня охват высшим образованием значительно вырос, а число бюджетных мест и государственных программ финансирования заметно увеличилось", - подчеркнул Гасанли.

Он добавил, что около 50 процентов студентов в Азербайджане получают бесплатное высшее образование.

Замминистра также отметил важность развития системы образования и подготовки квалифицированных кадров для современной экономики. "Без образования мы не можем обладать знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми в современном мире", - заключил он.