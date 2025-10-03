СГБ Азербайджана арестовала четверых человек по обвинению в госизмене

БАКУ /Trend/ - СГБ Азербайджана арестовала четверых человек по обвинению в государственной измене.

Как сообщает Trend, материалы по уголовному делу, расследование которого завершено в СГБ, направлены в Бакинский военный суд.

По полученной информации, некоторое время назад были задержаны и привлечены к следствию в результате мероприятий, проведенных СГБ, Илькин Ганбаров и Вусал Агаев, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа путем содействия представителям иностранной спецслужбы. Вусал Агаев является военнослужащим.

В ходе последующих мероприятий, проведенных СГБ, Турал Алиев был задержан на территории Иордании, а Мамед Шарифов - на территории Турции, после чего оба были доставлены в Азербайджан.

Им предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное лишение свободы в зависимости от обстоятельств дела.

