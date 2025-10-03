Айгюн Кязымова собрала звездный баттл: 31 певец в проекте Best of Aygun - All Stars (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова снова зажигает на музыкальном Олимпе и делает то, что умеет лучше всех - ломает стереотипы и создает историю! После 40 лет блистательной карьеры поп-дива решила отпраздновать творческий юбилей по-крупному: объединила целое созвездие артистов, чтобы вместе подарить новую жизнь её хитам, сообщает Trend Life.

Микс стилей, свежие аранжировки и бескомпромиссный вайб - этот альбом точно не даст заскучать! 31 эстрадная звезда - от заслуженных мэтров до молодых талантов - собрались в одном проекте, чтобы вдохнуть свежий драйв в хиты Айгюн. В трибьют-альбоме Best of Aygun - All Stars звучат голоса Зульфии Ханбабаевой, Тунзали Агаевой, Лалы Мамедовой, Аббаса Багирова, Замига Гусейнова, Гюнай Ибрагимли, Гюлай Зейналовой, Ильхамы Гасымовой, Ирады Ибрагимовой, Саиды Султан, Miro, Азада Шабанова, Айсель Ализаде, Эльнура Мамедова, Нигяр Джамал, Аяза Бабаева, Аян Бабакишиевой, ModTeen, Yap10, Расула Эфендиева, Эльнары Халиловой, Диляры Кязымовой, Эльвина Бабазаде, Мурада Арифа, Нармин Керимбековой, Мехин Гумбатовой, Nuran, Кязым Джана, Фарид Маилова, Хатун Алиевой и группы Döngə.

В альбом также вошло исполнение дочери Айгюн - Ильгары, представившей один из самых знаковых хитов матери "Карие глаза", который в музыкальных чартах уже почти 30 лет.

За 7 месяцев работы команда продюсеров, аранжировщиков и музыкантов выложилась на все 100%, чтобы каждая песня заиграла по-новому. И если вы думали, что всё уже слышали - приготовьтесь: в альбоме много эксклюзива и премьер.

Best of Aygun - All Stars - не просто трибьют, это глоток свежего воздуха и масштабный культурный проект, который навсегда войдет в историю азербайджанской эстрадной музыки.

Теперь этот музыкальный шедевр доступен на всех цифровых платформах и готов взорвать ваши плейлисты. Ниже представлена сокращенная версия проекта.

