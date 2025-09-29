Уже 51 страна представила свои национально-определяемые вклады - Эстефания Ардиля Роблес

БАКУ /Trend/ - На данный момент 51 страна представила свои национально-определяемые вклады (НОВ) - 42 из них являются членами Партнерства, а 29 стран получили поддержку от членов Партнерства при разработке новых НОВ.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила заместитель директора по взаимодействию со странами Партнерства по НОВ Эстефания Ардиля Роблес на международной конференции в рамках "Бакинской недели климатических действий".

По ее словам, страны всё чаще акцентируют внимание на том, чтобы цели НОВ были широко известны, поддержаны на институциональном уровне и понятны обществу, что повышает шансы на их успешную реализацию. Первый шаг - определить приоритетные секторы и экономические меры для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. Чёткие сигналы через НОВ и долгосрочные стратегии (LTS) помогают двигаться в этом направлении.

Второй шаг - разработка планов реализации, дорожных карт и ключевых этапов для превращения целей НОВ в конкретные действия. Партнёрство поддержало 64 страны в подготовке таких планов, многие из которых включали инвестиционные и сопроводительные механизмы для вовлечения министерств, частного сектора и всех заинтересованных сторон.

Роблес привела пример Замбии, которая при поддержке Партнерства подготовила стратегию "зеленого" роста, охватывающую ключевые экономические секторы и инвестиционные возможности, направленные на снижение выбросов и повышение адаптивности. Также была разработана таксономия, поддержанная Партнерством по НОВ.

Она отметила, что финансовая поддержка и работа с таксономиями остаются одними из самых популярных запросов стран. Более 60 стран создают финансовые инструменты для перенаправления инвестиций на меры, согласованные с НОВ. "Мы готовы поддерживать страны всеми возможными способами через наше членство", - заключила Роблес.