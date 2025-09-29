В Баку начала работу конференция аналитических центров стран-членов ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу конференция аналитических центров государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в понедельник Trend, конференция на тему "Организация тюркских государств как региональный актор в эпоху глобальной нестабильности" проходит под эгидой Центра анализа международных отношений.

Участники мероприятия обсудят роль ОТГ в современной системе международных отношений, стратегические вызовы, с которыми она сталкивается, а также новые возможности сотрудничества для стран-участниц. Мероприятие станет платформой для интеллектуального обмена мнениями в целях укрепления позиций Организации на региональном и глобальном уровнях.

В рамках конференции пройдут панельные сессии по следующим темам: Вклад ОТГ в глобальный мир и стабильность в период политической и безопасности неопределенности; Вклад ОТГ в мировую экономику, торговлю и транспорт в период экономической нестабильности; Политика ОТГ в сфере культуры, науки и парламентаризма в условиях глобальной неопределенности.

