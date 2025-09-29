В следующем году будет сдана в пользование еще одна станция бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Планируется, что еще одна новая станция метро будет сдана в пользование пассажиров в 2026 году.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Отмечено, что в рамках государственной программы предпринимаются важные шаги по расширению столичного метрополитена.

"В настоящее время завершается проектирование 10 новых станций. Ввод в эксплуатацию одной новой станции запланирован на 2026 год. Также принимаются последовательные меры по обновлению вагонного парка метрополитена. За последнее время приобретено 65 новых вагонов, 35 из которых уже вышли на линии. Оставшиеся 30 вагонов планируется ввести в эксплуатацию в этом году. До 2030 года планируется приобрести и ввести в эксплуатацию ещё 299 вагонов нового поколения", - говорится в сообщении.

