В Каспийском море наблюдается серьезное снижение уровня воды

БАКУ /Trend/ - Мониторинг, проводимый соответствующими ведомствами, показывает, что с 2005 года наблюдается значительное снижение уровня моря. В 2021–2024 годах уровень Каспийского моря снизился на 96 см.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Службе государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что основными причинами снижения уровня являются изменение климата, уменьшение количества осадков в регионе, повышенное испарение из-за высоких температур, а также сокращение водных ресурсов рек, впадающих в Каспийское море. В частности, важную роль в этом процессе играет изменение водного баланса реки Волга.

Подчеркнуто, что снижение уровня моря негативно влияет на прибрежные экосистемы, биоразнообразие, рыболовство, работу портов, транспорт и инфраструктурные проекты.

Эта ситуация создает экономические и социальные трудности для стран региона. Поэтому для предотвращения рисков необходимы совместные действия, научно обоснованные решения и скоординированные меры. Они должны разрабатываться совместно странами, расположенными вдоль побережья Каспия и обладающими водными источниками, питающими Каспийское море.

В службе сообщили, что в рамках работ в этом направлении рабочей группой по мониторингу и оценке Рамочной конвенции "О защите морской среды Каспийского моря" разработана "Программа мониторинга окружающей среды Каспийского моря".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!