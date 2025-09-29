БАКУ /Trend/ - Венчурный фонд White Hill Capital готов делиться опытом и передовыми практиками с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Агентства по развитию инноваций Азербайджана Фарид Османов на церемонии презентации Учредительного соглашения о создании новой венчурной инвестиционной компании между White Hill Capital и Агентством в рамках INMerge Summit в Баку.

"Сегодня две структуры подписали документ, который станет основой для создания фонда White Hill Capital здесь, в Баку. Мы ожидаем тесного сотрудничества: со стороны Агентства наша миссия — развивать стартап-экосистему, поддерживать инновации и цифровые сервисы. Со своей стороны White Hill готов делиться опытом и передовыми практиками. Именно поэтому мы совместно пришли к решению о создании венчурного фонда в Баку", - сказал он.

Османов подчеркнул, что переговоры и обсуждения начались ещё в 2024 году и сегодня инициатива выходит на новый этап.

"Роль капитала не ограничивается инвестициями: это и привлечение экспертизы, и открытие доступа стартапам Азербайджана на рынки Ближнего Востока и Центральной Азии, а также интеграция международного опыта и лучших решений в нашу страну. Агентство же выполняет не только функции государственного органа, но и выступает «маркетмейкером», объединяющим таланты, инновации и финансирование. Наша цель — не просто вложения, но и реальные результаты",- сказал он.