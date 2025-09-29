Азербайджан построит 2 ГВт "зеленых" мощностей к 2027 году – замминистра энергетики

БАКУ /Trend/– Азербайджан активно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии и зелёных технологий и планирует построить 2 ГВт "зелёных" мощностей к 2027 году.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики страны Эльнур Солтанов, выступая на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, уже в ближайшие годы страна планирует существенно увеличить долю «чистой» энергии и снизить выбросы парниковых газов.

Далее, Э. Солтанов заявил, что важным направлением стала и модернизация транспортного сектора.

"Благодаря снижению налогов на электромобили и гибридные автомобили их количество в стране растёт стремительными темпами. Сегодня уже каждую неделю можно увидеть рост числа EV-машин на улицах Баку и других городов. Это означает чище воздух и меньшее потребление бензина", – отметил заместитель министра.

Одним из ключевых примеров "зелёной" трансформации Э. Солтанов назвал модернизацию крупнейшей электростанции Кавказа в Мингячевире.

"Вместо старых советских турбин здесь установлены современные газовые турбины Ansaldo, совместимые с водородом. Это позволит ежегодно экономить около 0,5 млрд кубометров природного газа и снижать выбросы парниковых газов на миллионы тонн", – сообщил он.