Азербайджан разрабатывает комплексную стратегию климатической устойчивости для Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - Азербайджан взял на себя обязательство превратить территории Карабаха и Восточного Зангезура в зоны с чистыми нулевыми выбросами к 2050 году.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в ходе выступления на международной конференции в рамках Бакинской недели климатических действий.

"Для достижения этой цели мы реализуем инициативы, такие как зоны "зеленой" энергетики, устойчивое сельское хозяйство, экологичный транспорт, умные города и села, а также масштабные программы лесовосстановления на тысячи гектаров", - отметила она.

Она отметила, что стратегия будет уделять особое внимание устойчивому управлению лесами, расширению зелёных зон, совершенствованию гидрометеорологического мониторинга и систем раннего предупреждения, улучшению качества воздуха, развитию обращения с отходами, охране биоразнообразия, восстановлению почвенных ресурсов и борьбе с изменением климата через усиление механизмов экологического контроля.

По словам Тагиевой, для ускорения "зеленого" перехода важны надёжная правовая и нормативная база, эффективные институциональные механизмы и устойчивая политика, при этом регулирование должно не только ограничивать, но и стимулировать инновации и зелёные инвестиции.

«Например, Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подготовило законопроект о регулировании выбросов парниковых газов. Этот закон создаст систему регистрации выбросов, их учета через Систему торговли выбросами (ETS) и поможет нам выполнить наши вклады на национальном уровне. Еще один шаг - разработка правил регулирования и управления отходами, которые в настоящее время проходят межведомственное согласование", - пояснила Тагиева.

Заместитель министра добавила, что ведется работа по созданию условий для привлечения "зеленого" финансирования, развития углеродных рынков и укрепления управления климатическими рисками.

"Словом, Азербайджан формирует комплексную и перспективную систему для решения задач изменения климата, защиты окружающей среды и обеспечения устойчивого будущего для будущих поколений", - заключила Умайра Тагиева.