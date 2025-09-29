В Баку прошло красочное детское музыкальное шествие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии в рамках XVII Международного музыкального фестиваля, посвящённого 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли, состоялся концерт-спектакль под названием "Музыка и искусство - от детских сердец".

Мероприятие запомнилось необычным и новаторским форматом. Впечатляющий музыкальный пролог начался прямо у входа в здание Филармонии и в форме интерактивной композиции продолжился до самого концертного зала, сообщает Trend Life.

В этом красочном шествии приняли участие - Ансамбль духовых инструментов (художественный руководитель - Сарван Мехтизаде), Оркестр народных инструментов детей и молодежи под управлением народного артиста Азербайджана, дирижёра, профессора Агаверди Пашаева, художественный руководитель Государственной детской филармонии Нигяр Зейналова, Детский хоровой коллектив под руководством Айсель Мехтизаде, Детский ансамбль фольклорного танца под руководством Мухаммеда Гулиева.

Интерактивная часть сопровождалась интересной композицией, созданной в содружестве всех коллективов. В программе выступили - Хоровой коллектив под управлением Лейлы Мурадзаде, Вокальный класс Лейлы Аслановой, Ансамбль народных инструментов "Седеф" (художественный руководитель - Гёнча Мехтиева, концертмейстер - Эльмира Гумбатова), солисты филармонии Юсиф Садыхов и Малякханым Аскерова исполнили сцену-дуэт из оперы "Лейли и Меджнун" (педагог — ханенде Эльбрус Нифталиев), группа гимнасток (педагог - Сабина Джалилова), хореографическая композиция о любви двух влюблённых из оперы "Лейли и Меджнун", поставленная хореографом Гюнель Тахмазовой.

Завершающая часть программы прошла в концертном зале филармонии, где прозвучали произведения классиков азербайджанской музыки.

Одновременно в фойе демонстрировалась выставка детских рисунков, посвящённая Национальному дню музыки (руководители - Гюнай Гараева и Сария Теймурова).

Постановочная группа концерт-спектакля: главный режиссёр - Гюнай Саттар, режиссёры-постановщики - Насими Алиев и Нигяр Алиева, художник-постановщик - Сария Теймурова.

В общей сложности в концерте приняли участие более 100 детей и подростков. Каждый из юных исполнителей с гордостью и любовью продемонстрировал свои знания и умения, полученные под чутким руководством педагогов.

Среди почётных гостей мероприятия были - руководитель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, художественный руководитель и дирижёр Государственной хоровой капеллы Азербайджана, народная артистка Гюльбаджи Иманова, посол Литвы в Азербайджане Кестутис Васкелявичюс, посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус, представитель посольства Германии Йенс Линдеманн.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!