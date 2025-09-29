InMerge стал главным инновационным форумом Центральной Евразии - Джалал Гасымов

БАКУ /Trend/ - Пятый саммит InMerge Innovation Summit в Баку стал крупнейшей региональной площадкой для обсуждения инноваций, инвестиций и технологий в Центральной Евразии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе INMerge Innovation Summit, организованного в Баку.

Он отметил, что InMerge за пять лет превратился из небольшой корпоративной встречи в значимое событие, объединяющее политиков, инвесторов, корпорации, стартапы и строителей экосистем из Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана, Узбекистана и других стран региона.

«Сегодня InMerge - это главный инновационный форум Центральной Евразии, где идеи и капитал работают рука об руку. Вчера мы показали, как инвестиции ускоряют рост, сегодня — как инновации превращают эти инвестиции в прорывы. Вместе они становятся двигателями будущего региона», - сказал Дж.Гасымов.

Он подчеркнул масштаб нынешнего саммита, на котором участвуют более 5 тысяч человек, свыше 150 спикеров по ключевым направлениям - от финтеха и ответственного банкинга до искусственного интеллекта, промышленности 4.0, телекоммуникаций, маркетинга и электронной коммерции. Более 100 стартапов представляют свои проекты, а более 80 венчурных фондов готовы поддержать их развитие.

По словам Дж. Гасымова, саммит важен не только для вдохновения участников, но и для обучения и обмена опытом. «В мире, который меняется быстрее, чем когда-либо, важно развивать мышление, ориентированное на обучение, сохранять любопытство, уметь «разучиваться и учиться заново», превращать идеи в действия. Организации и люди отстают не из-за нехватки ресурсов или идей, а когда перестают учиться», - отметил он.

Он также обратил внимание на региональный аспект: «InMerge - это платформа для трансграничного сотрудничества. Мы расширили программу на Грузию, Турцию, Казахстан и Узбекистан, демонстрируя приверженность созданию инновационной экосистемы без границ. Потенциал Центральной Евразии раскрывается через совместную работу, стратегическое расположение региона и молодое поколение талантливых людей».