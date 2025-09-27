Реконструкция Военного мемориала – дань памяти нашим погибшим воинам – Анар Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Реконструкция Военного мемориала – дань памяти нашим погибшим воинам.

Как передает Trend, об этом сказал начальник Управления пресс-службы и связей с общественностью министерства обороны полковник Анар Эйвазов журналистам в День памяти на Военном мемориальном кладбище, ранее называвшемся второй Аллеей шехидов.

"Семьи шехидов, светлая память наших погибших героев всегда находятся в центре внимания Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой. В рамках "Года Конституции и суверенитета" по поручению Верховного главнокомандующего в связи с пятой годовщиной Отечественной войны на Военном мемориальном кладбище были проведены масштабные работы по реконструкции", - сказал он.

По его словам, была демонтирована каменная ограда, с учетом пожеланий семей шехидов воздвигнут 44-метровый монумент, установлены таблички, отражающие каждый день войны.

Отметим, что в связи с Днем Памяти руководство министерства обороны посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и Комплекс Победы. Кроме того, в воинских частях проводятся комплексные мероприятия, посвященные Дню Памяти.

