Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского городского стадиона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского городского стадиона.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о стадионе.

Отмечено, что вместимость трибун стадиона площадью более 10 гектаров составляет 15 тыс. 343 человека. АФФА построила на территории вспомогательные тренировочные площадки и здание футбольной академии. На стадионе имеются раздевалки для футболистов, конференц-зал, комнаты для медицинского, судейского, технического персонала и другие необходимые помещения. Арена, построенная по стандартами УЕФА 4-й категории, оснащена современными системами освещения, акустики, вещания, интернета, безопасности.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев в октябре 2023 года подписал распоряжение о строительстве в Гяндже стадиона. Его фундамент был заложен главой государства в апреле прошлого года. В августе текущего года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства стадиона.

Развитие спорта в регионах Азербайджана, который постепенно укрепляет свой авторитет на международной арене как спортивная держава, является одним из приоритетных направлений деятельности государства. Построенные и реконструированные в регионах за последние годы спортивные комплексы вносят весомый вклад в обеспечение массовости спорта на местах, играют значимую роль в воспитании здорового молодого поколения. В то же время Азербайджан демонстрирует свои высокие организаторские способности, регулярно принимая престижные спортивные соревнования континентального и мирового масштаба. Ввод в действие таких современных спортивных арен создаст все необходимые условия для проведения на высоком уровне в Гяндже и других регионах страны как республиканских, так и международных соревнований.