Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября – в День памяти Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса.

Как сообщает Trend, сначала глава государства возложил венок к мемориальной доске.

В 12:00 в Гянджинском мемориальном комплексе Президент Азербайджана в связи с Днем памяти почтил минутой молчания память шехидов Отечественной войны.

Затем председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев подробно проинформировал главу государства о комплексе.

Этот комплекс, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в январе 2022 года, призван увековечить светлую память о невинных людях, ставших жертвами ракетных обстрелов со стороны Армении во время Второй Карабахской войны, и донести до грядущих поколений горькие реалии войны.

В марте этого года Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вместе с дочерьми Лейлой и Арзу Алиевыми ознакомились с проектом, а в августе Президент Ильхам Алиев и первая леди посмотрели ход работ по созданию комплекса.

Напомним, что вооруженные силы Армении 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года подвергли Гянджу, расположенную в 80-и километрах от линии фронта, ударам из ракетных комплексов «Точка-У», «Смерч», «СКАД» и др. В результате этих беспощадных атак погибли 26 мирных жителей, в том числе 6 детей, были ранены 142 мирных жителя.

Было сообщено, что Мемориал построен на территории, куда был нанесен один из этих ударов, - на месте жилых домов и охватывает площадь в 4 гектара. Памятник, отличающийся оригинальным архитектурным решением, своей спиралевидной формой символизирует кратер – след от ракеты на земле. В открытой части комплекса сохранились остатки разрушенных зданий в виде специальной инсталляции.

Общая площадь двухэтажного здания, имеющего форму полумесяца, составляет 2400 квадратных метров. На первом этаже располагается музейная экспозиция, а на втором – многофункциональный зал, предназначенный для проведения семинаров, тренингов и различных мероприятий.

В музее функционируют залы на темы «Начало XX века», «Депортация и вынужденное переселение», «Геноцид и массовые убийства», «Период прекращения огня и Отечественной войны», «Пропавшие без вести, массовые захоронения, минный террор» и «К светлому будущему».

Экспозиция знакомит посетителей с историческими фактами о трагедиях, произошедших в начале XX века, в том числе о мартовском геноциде 1918 года. Здесь также отражена информация о массовых депортациях наших соотечественников из Западного Азербайджана в 1948–1953 годах. В интерактивном разделе можно ознакомиться с архивными материалами, историческими документами и образцами уничтоженного культурного наследия.

В следующих разделах представлена информация об этнической чистке, геноциде, совершенных против мирного населения, и систематических массовых убийствах, с которыми столкнулся азербайджанский народ в 1987–1994 годах. Отдельная часть музея посвящена фактам целенаправленных обстрелов мирного населения в современный период – в годы прекращения огня, в дни Отечественной войны и на последующих этапах.

Заключительная часть экспозиции посвящена торжеству несгибаемости и воли к победе азербайджанского народа, который, несмотря на многолетнюю несправедливость, сохранил свой боевой дух.

Этот мемориал – не только памятник, но и призыв к международному сообществу. Ракетные удары, нанесенные Арменией по мирному населению, явились не только нарушением Женевских конвенций, но и подрывом самых фундаментальных нравственных ценностей человечества. Азербайджан же во время войны придерживался требований международного права, поражая только легитимные военные цели, мстил на поле боя.

Гянджинский мемориальный комплекс – это также место, которое станет живой памятью нашей истории для грядущих поколений. Эта славная история была написана азербайджанским народом под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, успешно продолжающего политику, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!