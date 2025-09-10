В Азербайджанском институте метрологии открылось еще 7 лабораторий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском институте метрологии в рамках мероприятий, проводимых с целью совершенствования метрологической инфраструктуры в стране, состоялось открытие 7 новых лабораторий.

Как сообщает Trend, создание новых эталонных лабораторий направлено на организацию измерений в стране в соответствии с международными стандартами, внедрение новых методов, повышение количественных и качественных показателей метрологических служб.

Согласно информации, в соответствии с пунктом 1.1.21 плана мероприятий "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" в Азербайджанском институте метрологии планируется создание новой лабораторной сети. В соответствии со стратегией, в общей сложности будет создано 20 новых лабораторий и модернизировано 7 существующих лабораторий.

С этой целью в ноябре прошлого года состоялось открытие 5 новых эталонных лабораторий по измерениям объема, сопротивления, времени и частоты, параметров распределения и мощности радиочастот.

Было подчеркнуто, что эти лаборатории являются важной платформой для удовлетворения метрологических потребностей промышленных предприятий, для научных исследований, а также межстранового сотрудничества.

