Стали известны детали визита представителя Госдепа в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Визит главного представителя Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Брендана Ханрахана в Баку и Ереван является продолжением исторической встречи Президента США Дональда Трампа с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся 8 августа, которая открыла новую эпоху мира на Южном Кавказе, сообщили в ответ на запрос Trend в посольстве США.

«В ходе своей поездки Б.Ханрахан объявил о планах собрать до конца текущего года первые рабочие группы с обеими странами для реализации двусторонних меморандумов о взаимопонимании, подписанных Президентом Трампом и его коллегами», – сказали в посольстве.

Как отметили в диппредставительстве, в Баку Ханрахан представил первоначальный проект устава стратегической рабочей группы США и Азербайджана, которая станет основой первого в истории стратегического партнерства между двумя странами.

Целью инициативы является развитие сотрудничества в области региональной связности, экономических инвестиций и вопросов безопасности.

«Он также рассказал о будущем двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности в свете решения Президента Трампа об отмене поправки 907. Мы приветствуем новости о последних содержательных переговорах между армянскими и азербайджанскими официальными лицами по вопросам делимитации границ, разминирования и развития инфраструктуры в поддержку инициативы TRIPP. Совместные усилия, возглавляемые США, вместе с этими процессами привлекут частные инвестиции и откроют новую эру процветания для Армении, Азербайджана и всего региона», – подчеркнули в посольстве.