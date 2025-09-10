Опубликованы данные об объемах добычи газа и конденсата на "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - С начала добычи и до конца второго квартала 2025 года на месторождении "Шахдениз" в общей сложности было получено около 250 миллиардов кубометров газа и 51 миллион тонн конденсата.

Об этом сообщили Trend в bp, который является оператором проекта.

Природный газ, добываемый на месторождении "Шахдениз", по Южному газовому коридору проходит примерно 3500 километров и доставляется из Каспия в Европу.

"Соглашение о разделе продукции по разведке, разработке и добыче перспективного участка "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года и вступило в силу 17 октября того же года.

Месторождение "Шахдениз", расположенное в азербайджанском секторе Каспия и являющееся одним из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений, было открыто в 1999 году. Открытие крупнейшего месторождения "Шахдениз" с запасами 1 триллион м³ газа и 243 миллиона тонн конденсата, а также успешная реализация газового проекта "Шахдениз" представили Азербайджан миру как страну-экспортера газа.

В 2006 году, после ввода в эксплуатацию газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум, Азербайджан начал экспортировать природный газ на рынки Грузии и Турции. Таким образом, страна превратилась из импортера в экспортера газа.