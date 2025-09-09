Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обнародовано количество TEU-контейнеров, перегруженных в Бакинском порту за январь-август

Транспорт Материалы 9 сентября 2025 16:07 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В Бакинском порту за первые 8 месяцев 2025 года было перегружено около 70 тысяч TEU - контейнеров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Согласно информации, это на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (47 157 TEU).

«Это свидетельствует о том, что в текущем году объёмы контейнерных перегрузок в порту значительно превысят показатели 2024 года», — подчёркивается в сообщении.

Также отмечается, что в августе этого года Азербайджан принял 40 контейнерных блок-поездов из Китая по Среднему коридору: «В целом с начала года было принято 265 поездов, из которых 104 — транзитные. В аналогичный период прошлого года было принято 168 поездов».

