В Милли Меджлисе Азербайджана проходит специальное заседание

Общество Материалы 9 сентября 2025 11:06 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана началось специальное заседание на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства", сообщает во вторник Trend.

Напомним, что ранее согласно части 2 статьи 88 Конституции Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента.

Спикер Сахиба Гафарова, учитывая обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.

