Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии - Сахиба Гафарова

БАКУ/ Trend/ - Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии и открывает новые возможности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на специальном заседании в рамках внеочередной сессии парламента на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства".

Спикер подчеркнула, что Зангезурский коридор имеет чрезвычайно важное значение.

Говоря о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ, С.Гафарова отметила, что это будет способствовать продвижению мирного процесса.

"В нашем регионе закладывается фундамент для долгосрочного мира и сотрудничества. Все это является ярким показателем мирной дипломатии и мудрого лидерства Президента Ильхама Алиева", - подчеркнула она.