Представлены AirPods Pro 3 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro 3, сообщает Trend.

Главные улучшения – шумоподавление в два раза эффективнее, чем у AirPods Pro 2, и увеличенное на 30% время автономной работы – теперь до 8 часов с активным шумоподавлением.

Функция шумоподавления используется не только для музыки, но и для перевода речи в реальном времени с помощью Apple Intelligence. Наушники автоматически приглушат голос собеседника во время разговора, а ваши ответы будут переведены и показаны на экране iPhone.

Модель защищена от влаги и пыли по стандарту IP57, а также получила датчики для измерения пульса. Все тренировки будут синхронизироваться с приложением «Здоровье».

В комплекте поставляются пять пар насадок для идеальной посадки. Стоимость – 249 долларов США, предзаказы уже открыты.