Достигнутые в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон договоренности имеют историческое значение - Сахиба Гафарова

БАКУ/ Trend/ - Достигнутые в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон договоренности имеют историческое значение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова во время выступления на специальном заседании в рамках внеочередной сессии парламента на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства".

По словам спикера, Вашингтонские соглашения оказали влияние не только на развитие американо-азербайджанских отношений и мирную повестку дня, но и на процессы на Южном Кавказе в целом: "Достигнутые в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Вашингтон соглашения имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона".

Спикер подчеркнула, что налаживание американо-азербайджанских отношений является крайне важным вопросом: "Шаг Президента США Дональда Трампа, основанный на принципах мира и сотрудничества, играет значимую роль. Подписание Совместной декларации лидеров трех стран, а также парафирование мирного соглашения в Вашингтоне, знаменует торжество справедливости".