Делегация США совершает поездку по региону, чтобы показать потенциальные неиспользованные возможности Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Делегация США совершает поездку по региону, чтобы показать потенциальные неиспользованные возможности региона Среднего коридора.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга по итогам визита американской бизнес-делегации в Баку заявил исполнительный директор Азербайджанско-американской торговой палаты Натиг Бахышов.

«Итак, данная торговая миссия трёх стран – это обязательство перед регионом Среднего коридора, сертифицированное Торговой службой США. Важно отметить, что эта конкретная торговая миссия поддерживается правительством США, и в частности министерством торговли США. Мы совершаем поездку по региону, чтобы показать потенциальные неиспользованные возможности региона Среднего коридора, начинающегося в Казахстане, проходящего через Азербайджан и заканчивающегося в Турции», - сказал он.

Как подчеркивается, евразийский геополитический ландшафт значительно изменился, как и Средний коридор.

«Во время нашей поездки в Казахстан, в Актау, мы увидели, насколько бурно там идет развитие. Мы встретились с руководством Мангистау и акимата. Они представили нам будущее развитие города и порта. Оттуда на пароме мы прибыли от Актау сюда, в Баку, в Алят в воскресенье. Мы сразу же отправились на встречи с руководством Бакинского совета по международной морской торговле и руководством Свободной экономической зоны Алят. Мы стали свидетелями того, как меняется ландшафт грузоперевозок, это множество грузов, прибывающих и отправляемых. Мы встретились с руководством порта. Оно представило нам будущие проекты развития и своё видение будущего порта в Азербайджане и в более широком контексте, в региональном масштабе. В Баку у нас состоялись очень продуктивные встречи с министрами экономики, транспорта и цифрового развития», - говорится в заявлении.