Уровень обеспечения поливной водой в Азербайджане достигнет 90%

БАКУ /Trend/ - В ближайшие два года уровень обеспечения поливной водой в Азербайджане планируется довести до 90%.

По информации Trend, об этом было сказано на открытии II Международной выставки и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Так, в результате работы, проведенной в этой сфере, к концу 2025 года обеспечение поливной водой планируется довести до 66%, а в следующем году - до 68%.

К 2027 году обеспечение поливной водой в стране будет доведено до 90%.

