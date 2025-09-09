Замглавы МИД Азербайджана провел встречи в Египте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиeв совершил визит в Египет.

Как сообщили Trend в МИД, в рамках визита Ялчин Рафиeв сначала встретился с министром планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта, сопредседателем межправительственной совместной комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству Ранией аль-Машат.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения экономических и торговых связей, оценки инвестиционных возможностей и сотрудничества в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, фармацевтика и туризм. Также обсуждалась организация следующего заседания межправительственной комиссии и возможные совместные проекты, намеченные к реализации на данном этапе.

Затем Я.Рафиeв встретился с заместителем министра иностранных дел Египта по вопросам экологии Ваэлем Абульмагдом. В ходе беседы были рассмотрены вопросы борьбы с изменением климата, сотрудничества в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, развития "зеленой" энергетики и возобновляемых источников энергии, управления водными ресурсами и обмена опытом в области экологической устойчивости.

В рамках визита состоялся 8-й раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел, миграции и по делам египтян за рубежом Арабской Республики Египет. Политические консультации возглавили заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиeв и заместитель министра иностранных дел по вопросам Европы Ваэль Мухаммад Авад Хамид.

Было отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества во всех направлениях, основанного на исторически дружественных отношениях между Азербайджаном и Египтом. Обсуждены вопросы расширения двусторонних и многосторонних политических связей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической и торговой, энергетической, туристической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах. Положительно была оценена совместная работа двух стран в международных организациях, подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в многосторонних форматах.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, включая ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!