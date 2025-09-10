Стали известны сроки ввода в эксплуатацию ВЭС "Хызы-Абшерон"

БАКУ/ Trend/ - Ветряную электростанцию "Хызы-Абшерон" планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Как передает Trend со ссылкой на компанию ACWA Power, в рамках проекта на территории Гобустана уже установлено 12 ветряных турбин.

"Эти турбины работают в тестовом режиме, то есть лопасти уже вращаются", - сообщили в компании.

Было отмечено, что в Хызинском районе установлено 18 турбин, часть которых начнет работу в тестовом режиме ближе к концу октября.

"Ветряная электростанция «Хызы-Абшерон» будет введена в эксплуатацию до конца декабря этого года", - подчеркнули в компании.

Отметим, что в целом, проект позволит значительно увеличить долю "зеленой" энергии в общем энергетическом балансе страны. По предварительным расчетам, станция будет ежегодно вырабатывать около 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что позволит сэкономить 220 миллионов кубометров природного газа, предотвратить выброс в атмосферу более 400 тысяч тонн углекислого газа и обеспечить электричеством 300 тысяч домов. Общий объем инвестиций в проект составляет примерно 340 миллионов долларов США.