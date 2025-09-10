На Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку прибудет более 12 тысяч иностранных туристов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что на Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября, в столицу прибудет более 12 тысяч иностранных туристов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Операционную компанию «Бакинское городское кольцо», согласно официальной статистике, более 80% зрителей в прошлом году составили иностранцы. Многие гости даже приезжали, не приобретя билеты на соревнования, чтобы просто окунуться в атмосферу Формулы-1. По данным Формулы-1, 55% болельщиков готовы рекомендовать Гран-при Азербайджана своим друзьям, а 72% планируют приехать сюда снова в ближайшие два года.

Согласно данным, средние расходы одного иностранного болельщика превышают 2200 долларов США, что делает Гран-при важным фактором развития туризма и предпринимательства.

В 2024 году число людей, посмотревших Гран-при Азербайджана в прямом эфире, превысило 86 миллионов, а число интересующихся гонкой на различных платформах превысило 3,9 миллиарда зрителей.

Учитывая интерес к Гран-при Азербайджана, в 2025 году были построены две новые трибуны. Билеты на 10 из 12 трибун уже полностью раскуплены. Общая вместимость превысит 20 тысяч человек, что еще больше укрепит позиции Баку на карте Формулы-1. В подготовке к гонке задействованы тысячи людей. К строительно-монтажным работам привлечено более 2 тысяч инженеров, техников, монтажников и логистов. Для удобства жителей работы ведутся преимущественно в ночное время. В гоночную неделю к этой команде присоединяются дополнительно 1500 сотрудников, 2000 волонтеров и 1400 маршалов. Если в первые годы основная часть работ ложилась на иностранные компании, то сегодня весь процесс выполняется местными подрядчиками. Это обеспечивает условия как для создания новых рабочих мест, так и для повышения опыта местных специалистов.

Генеральный директор Операционной компании «Бакинское городское кольцо» Магсуд Фарзуллаев приглашает болельщиков насладиться захватывающей гонкой и гостеприимством Азербайджана: «Прошлый год запомнился рекордами. Благодаря глобальному интересу Гран-при Азербайджана теперь является одной из обязательных к просмотру гонок в календаре Формулы-1. А в 2025 году будет еще зрелищнее. Благодаря двум новым трибунам мероприятие станет самым массовым в истории. Впервые будет работать эксклюзивный «Клуб чемпионов Формулы-1», предлагающий обзор пит-лейна, экскурсии по паддоку и другие уникальные возможности. Это даст еще большему числу болельщиков возможность увидеть Гран-при Азербайджана вживую. Сильнейшие пилоты мира вновь возвращаются в Баку, и нас ждут незабываемые моменты! Бакинское городское кольцо, оставаясь верным своим традициям, готово к сюрпризам. Если скорость на трассе кажется вам низкой, просто дождитесь ночи: 19 сентября DJ Anyma, а 20 сентября мировые звезды Martin Garrix и Glass Animals подарят болельщикам феерическое шоу».