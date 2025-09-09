Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и Visa (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 9 сентября 2025 13:36 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров/X

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Во время встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова со старшим вице-президентом Visa по странам СНГ, Восточной и Юго-Восточной Европы Кристиной Дорош, были обсуждены перспективы сотрудничества, развития экосистемы цифровых платежей и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и Visa. Этот Меморандум будет способствовать расширению доступа к современным финансовым решениям в Азербайджане и продвижению финансовой инклюзии", - говорится в сообщении.

