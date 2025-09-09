При поддержке АБР в Азербайджане запускается проект по декарбонизации сектора теплоснабжения

БАКУ/Trend/ - При финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане началась реализация проекта технической помощи под названием "Декарбонизация сектора теплоснабжения и содействие интеграции тепловой энергии из возобновляемых источников".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Проект финансируется Фондом чистой энергии и Специальным фондом технической помощи АБР, а его общая стоимость составляет 1,1 миллиона долларов США.

Основная цель проекта — разработка нормативно-правовых актов, вытекающих из реализации Национальной стратегии и Закона «О теплоснабжении» в сфере теплоснабжения, декарбонизация сектора, повышение энергоэффективности существующих систем отопления, оптимизация тарифной политики, продвижение интеграции тепловой энергии из возобновляемых источников через пилотный проект, а также разработка стратегии развития ОАО «Азеристилытэджизат».

В рамках проекта АБР провёл отбор консультанта, который завершился в августе. В результате была выбрана совместная консалтинговая группа, состоящая из компаний “NIRAS” (Дания), "Integration Environment & Energy GMBH" (Германия) и "ENERGAZER" MMC (Азербайджан). Предполагается, что предусмотренные в проекте услуги будут завершены к марту 2027 года.

Отметим, что в период реализации проекта соответствующая техническая и организационная поддержка будет обеспечиваться Министерством энергетики и ОАО «Азеристилытэджизат».