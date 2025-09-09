Обнародованы данные о возврате средств из бюджета в Азербайджане за 8 месяцев этого года

БАКУ/Trend/ - В период с января по август 2025 года из государственного бюджета Азербайджана было возвращено физическим и юридическим лицам 202 миллиона 30,6 тысячи манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Из возвращенной суммы приблизительно 6,9 миллиона манатов (4,1 миллиона долларов США) приходится на возврат НДС, уплаченного иностранцами за товары, приобретенные на территории страны для непроизводственных и некоммерческих целей. В эту сумму также включен возврат НДС за медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Физическим лицам — потребителям — возвращено 124,7 миллиона манатов (73,4 миллиона долларов США) НДС, уплаченного за услуги, предоставленные отелями, расположенными на освобождённых от оккупации территориях, а также за товары и услуги, приобретённые в розничной торговле, общественном питании и медицинской деятельности, включая частную медицинскую практику.

Кроме того, физическим лицам возвращено 18,8 миллиона манатов (11,1 миллиона долларов США) НДС, уплаченного за жилые и нежилые площади, приобретённые безналичным способом у лиц, занимающихся строительной деятельностью.

За отчётный период из государственного бюджета также возвращено 51,6 миллиона манатов (30,6 миллиона долларов США) по излишне уплаченным налогам, государственным пошлинам, процентам и финансовым санкциям.