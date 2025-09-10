Электромембранные технологии произведут большие изменения в области очистки воды - "MEGA a.s."

БАКУ /Trend/ - Электромембранные технологии в ближайшем будущем произведут революционные изменения в области очистки воды.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по работе с ключевыми клиентами корпорации MEGA a.s. Михал Йирдашек, выступая на II Международной выставке и конференции "Водное хозяйство" Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

М.Йирдашек рассказал о новейших технологиях, используемых в области очистки и опреснения воды. Он отметил, что теперь можно обрабатывать не только питьевую воду, но и промышленную воду, а также сточные воды с соблюдением высоких стандартов.

"Мы используем различные методы очистки воды - обратный осмос, электродиализ и их комбинации. Особенно примечательна технология Zero Liquid Discharge (нулевой сброс жидкости), после обработки этим методом вода не возвращается в реки или другие водные источники", - отметил он.

Менеджер компании подчеркнул, что технология электродиализа позволяет достичь более высокой концентрации, чем обратный осмос. Это снижает энергопотребление и минимизирует потребность в крупногабаритном оборудовании.

"Подход MEGA сочетает мембранные технологии, обеспечивая максимальную рекуперацию воды, минимальное использование химикатов и снижение углеродного следа. Кроме того, компания предлагает клиентам "готовые контейнерные решения" (turnkey) - все водоочистное оборудование может быть установлено в специальных контейнерах и доставлено в любое место", - сказал он.

М.Йирдашек отметил, что в мире всего несколько компаний, производящих электромембранные технологии. По его словам, эта технология произведет революционные изменения в водоочистке в ближайшем будущем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!