AZANS принял участие в 3-м Саммите руководителей провайдеров аэронавигационного обслуживания Европы и Азии CANSO (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подразделение ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) — Управление воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS), входящее в состав AZCON Holding, представило Азербайджан на 3-м Саммите руководителей провайдеров аэронавигационного обслуживания (ANSP) Европы и Азии, организованном международной ассоциацией CANSO в Алматы, Казахстан, сообщает в среду Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Мероприятие объединило ведущих руководителей ANSP для обсуждения развития безопасного, эффективного и интегрированного воздушного пространства в регионе. Напомним, что первый Саммит провайдеров аэронавигационного обслуживания Европы и Азии CANSO состоялся в 2023 году в Баку по инициативе Азербайджана.

Гражданская авиация является одной из ключевых опор глобальной транспортной системы, и роль ANSP в обеспечении безопасного, бесперебойного и эффективного управления полётами является решающей. Делегация AZANS внесла свой вклад в стратегические дискуссии по вопросам региональной безопасности полётов, цифровизации, внедрения инновационных технологий и укрепления координации между ANSP.

Участие AZANS ещё раз подтвердило её важную роль в развитии безопасного и интегрированного регионального воздушного пространства, а также приверженность Азербайджана инновациям и сотрудничеству в авиационной сфере.

В последние годы рост транзитных перелётов ещё более укрепил стратегическую позицию Азербайджана в глобальной авиации. Только в 2024 году через воздушное пространство страны прошло около 230 тысяч транзитных рейсов, перевезших порядка 50 миллионов пассажиров. Двустороннее и региональное сотрудничество, внедрение передовых технологий и современного инфраструктурного управления воздушным пространством превратили Азербайджан в региональный узел, обеспечивающий устойчивые воздушные связи с Центральной Азией.

Ввод в эксплуатацию международных аэропортов Физули, Зангилан и Лачын, а также их оснащение современными системами связи, навигации и наблюдения являются ключевыми этапами этой стратегической трансформации. Эти шаги укрепляют Азербайджан не только как транзитный центр, но и как полноценного провайдера региональных воздушных связей, усиливая политические и экономические позиции страны.

AZANS, активно сотрудничая с международными организациями и партнёрами, вносит вклад в формирование единой и современной аэронавигационной инфраструктуры региона и вместе с региональными и глобальными партнёрами продолжает следовать своей приверженности построению более безопасного, умного и связанного евразийского неба.