Эксперт из Узбекистана отметил важность диалога для преодоления современных вызовов

БАКУ /Trend/ - Современные вызовы и угрозы возможно преодолеть только путем диалога.

Как сообщает во среду Trend, об этом сказал заместитель директора Института стратегических и региональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Бахтиёр Мустафаев в ходе тринадцатого заседания Форума аналитических центров СВМДА на тему “Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА”.

"Современные вызовы и угрозы возможно преодолеть только путем диалога, учета интересов друг друга и соблюдения признанных норм международного права. В этих условиях готовность нести коллективную ответственность за процветание и устойчивое развитие, а также выработать единый подход по актуальным вопросам региональной международной безопасности становится как никогда острее", - заявил эксперт.

По словам Мустафаева, особое внимание требует консолидация усилий по обеспечению долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане. Восстановление социально-экономической ситуации и реализация крупных инфраструктурных проектов в этой стране откроют новые стратегические возможности для всех стран региона.

Эксперт также отметил, что процесс трансформации, которую сейчас проходит СВМД, должен получить практическое содержание. Он подчеркнул необходимость укрепления приверженности фундаментальным принципам организации. В числе таких принципов - взаимное доверие, равенство, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию и неизменность принципа консенсуса при принятии решений.