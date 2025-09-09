Юные азербайджанские таланты исполнят произведения великого Узеира Гаджибейли

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии 26 сентября в 16:00 состоится концерт, посвящённый 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли. Юбилейная дата будет отмечена в рамках ежегодного фестиваля, который традиционно проходит с особой торжественностью, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В рамках XVII Международного музыкального фестиваля, посвященного основоположнику азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеиру Гаджибейли и охватывающего концерты, спектакли, выставки, научные симпозиумы и мастер-классы в крупнейших городах страны, запланировано также участие Государственной детской филармонии.

В праздничной программе примут участие - оркестр и ансамбль народных инструментов, ансамбль духовых инструментов, хореографические коллективы мальчиков и девочек, вокальные и хоровые классы, исполнители на фортепиано и скрипке.

Юные музыканты исполнят ценные произведения великого композитора, почтив его неоценимый вклад в музыкальное искусство Азербайджана.

