Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Отмена визового режима является наглядным примером тесного партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем

Политика Материалы 9 сентября 2025 12:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Отмена визового режима является наглядным примером тесного партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Мои плодотворные государственные и рабочие визиты в Китай в этом году, подписание многих документов, в частности, двух документов о стратегическом партнерстве, а также взаимная отмена визового режима являются наглядными примерами тесного партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА под названием «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Подчеркнув, что форум впервые проводится за пределами Китая, глава нашего государства также выразил удовлетворение, что он организован именно в Азербайджане.

Лента

Лента новостей

Читать все новости