Президент Ильхам Алиев: Отмена визового режима является наглядным примером тесного партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем

БАКУ/ Trend/ - Мои плодотворные государственные и рабочие визиты в Китай в этом году, подписание многих документов, в частности, двух документов о стратегическом партнерстве, а также взаимная отмена визового режима являются наглядными примерами тесного партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА под названием «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА».

Подчеркнув, что форум впервые проводится за пределами Китая, глава нашего государства также выразил удовлетворение, что он организован именно в Азербайджане.