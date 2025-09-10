Хикмет Гаджиев провел переговоры с заместителем госсекретаря США в Вашингтоне

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом внешней политики Администрации Президента - помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в Вашингтоне.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США, стороны обсудили стратегическое сотрудничество между странами, а также вопросы региональной и глобальной повестки.

Ранее Хикмет Гаджиев также встретился с сенатором Стивом Дейнсом и председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайаном Мастом.