Энергетическая дипломатия Ашхабада - перспективы коридора ТАП для Южной Азии

БАКУ /Trend/ - Энергетический сектор Туркменистана всегда был и остается основой национальной экономики. Благодаря колоссальным запасам природного газа - около 19 триллионов кубических метров, страна играет ключевую роль на мировом рынке энергоносителей.

Однако современный мир ставит перед государствами новые задачи: необходимо не только обеспечивать стабильные поставки традиционных ресурсов, но и активно развивать альтернативную энергетику и диверсифицировать экспортные маршруты.

Этот курс подтверждает и недавний двухдневный семинар “Применение лучших международных практик для обеспечения устойчивого энергетического перехода и развития возобновляемых источников энергии в Туркменистане”, который прошел 4-5 сентября 2025 года в офисе Организации Объединенных Наций (ООН) в Ашхабаде. В этом контексте особую важность приобретает один из ключевых проектов, ставший центральным элементом энергетической стратегии Туркменистана - энергетический коридор Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Экономический переход в Туркменистане - это сложный, но необходимый процесс. Власти страны понимают, что, несмотря на большие запасы природного газа, будущее за диверсификацией. Это означает не просто поиск новых рынков сбыта для газа, но и активное внедрение альтернативных источников энергии.

Проект ТАП - это не просто линия электропередачи, это фундаментальный элемент, призванный изменить энергетический ландшафт региона. Его основная цель - создание высоковольтного коридора для экспорта излишков электроэнергии, вырабатываемой в Туркменистане, в Афганистан и далее в Пакистан. Первый этап проекта предполагает строительство линии электропередачи напряжением 220 кВ, которая обеспечит стабильные поставки избыточной мощности с Марыйской ГЭС.

Однако долгосрочные планы амбициознее: в рамках проекта ТАП-500 ведется работа по созданию линии напряжением 500 кВ, которая значительно увеличит объемы экспорта и позволит Туркменистану укрепить статус одного из ведущих поставщиков электроэнергии в регионе. Этот коридор не только решает проблему энергетического дефицита в соседних странах, но и обеспечивает Туркменистану новые рынки сбыта, укрепляя его позиции на международной арене.

Реализация проекта ТАП имеет огромное геополитическое и экономическое значение. Для Афганистана и Пакистана это жизненно важная инициатива, которая обеспечит надежный доступ к электроэнергии, необходимой для развития промышленности, сельского хозяйства и улучшения качества жизни населения. Для Туркменистана это шаг к более глубокой интеграции в региональную экономику и диверсификации экспортных потоков. Успешное завершение проекта станет важным элементом в стратегии по созданию единой энергетической системы Центральной и Южной Азии. Для финансирования таких масштабных инициатив рассматриваются инновационные финансовые инструменты, такие как “зеленые” облигации и схемы государственно-частного сотрудничества, что привлекает инвестиции и распределяет риски.

Помимо ТАП, Туркменистан активно развивает внутренний энергетический сектор, включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ). За последние годы было создано свыше 24 000 километров высоковольтных линий, что улучшило доступ к электроэнергии по всей стране. Закон "О возобновляемых источниках энергии", принятый в 2021 году, стал юридической основой для практического использования ВИЭ. В частности, уже реализованы пилотные проекты солнечных и ветровых станций, а также комбинированных систем, что указывает на комплексный подход к развитию энергетики. Однако именно такие крупные экспортные проекты, как энергокоридор ТАП, показывают стремление Туркменистана не только обеспечить собственные нужды, но и играть ведущую роль в формировании энергетической безопасности и стабильности во всем регионе.

И Туркменистан имеет для этого все условия. Располагаясь в регионе с более чем 300 солнечными днями в году, страна обладает огромным потенциалом для солнечной энергетики. Средняя солнечная инсоляция на большей части территории составляет около 1700–1800 киловатт-часов на квадратный метр в год, что позволяет строить масштабные солнечные электростанции для внутреннего потребления и экспорта.

Одним из первых и заметных проектов является строительство солнечной электростанции “Алтын Асыр” мощностью 10 мегаватт в Балканском велаяте. Завершены строительно-монтажные работы, формируется инфраструктура для передачи электроэнергии потребителям. Опираясь на методику расчета Национального научно-производственного центра “Возобновляемые источники энергии” ГЭИТ, специалисты также реализовали пилотные проекты комбинированной газотурбинной и солнечной станции на 50 МВт и солнечно-водородной системы для децентрализованных потребителей.

Туркменистан активно развивает и ветровую энергетику. Потенциал ветровой энергии оценивается в 4-5 гигаватт, особенно в прибрежных и горных районах. С использованием цифровых систем проектирования ветро- и солнечных электростанций разработаны кадастры ВИЭ, которые фиксируют потенциальные и действующие объекты, их мощность и производительность. Эти данные поддерживают региональные и государственные программы, прогнозируют сокращение выбросов и привлекают инвестиции.

Участие в семинаре ООН подтверждает стремление Туркменистана активно формировать международные энергетические тренды. Сотрудничество с ООН, ПРООН, Всемирным банком и IRENA позволяет обмениваться опытом и продвигать национальные инициативы.