Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне (ФОТО)

Политика Материалы 10 сентября 2025 09:13 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне, сообщает в среду Trend.

"На встречах Хикмета Гаджиева с сенатором Стивом Дэйнсом и председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессменом Брайаном Мастом стороны подчеркнули стратегическую значимость Вашингтонского саммита 8 августа между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Трампом и его положительные результаты для азербайджано-американских отношений и регионального мира. Хикмет Гаджиев отметил важность отмены Раздела 907 и пригласил посетить Азербайджан", - говорится в публикации Хикмета Гаджиева, размещенном на странице X.

Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне (ФОТО)
Хикмет Гаджиев провел ряд встреч в Вашингтоне (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости