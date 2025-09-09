Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в области цифровизации транспорта и логистики (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обсуждены вопросы транспорта, логистики, развития Среднего коридора и цифровизации логистических коридоров в ходе встречи между Азербайджаном и делегацией из провинции Чжэцзян (Китай) во главе с вице-губернатором Кэ Цзи Сином.

Как сообщает Trend, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в своем аккаунте в X.

"На встрече были обсуждены вопросы транспорта, логистики, развития Среднего коридора и перспектив перевозок в этом направлении. Также был проведен обмен мнениями по цифровизации логистических коридоров.

Кроме того, было согласовано создание рабочей группы для установления сотрудничества в области автоматизации и цифровизации между портом Нинбо, расположенным в провинции Чжэцзян, и Международным морским торговым портом Баку", - говорится в публикации.