Глава МИД Азербайджана встретился с новым руководителем представительства ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового руководителя представительства Европейского Союза (ЕС) в стране Марьяну Куюнджич.

Как сообщили Trend в МИД, руководитель представительства Марьяна Куюнджич вручила министру Джейхуну Байрамову письмо о своем назначении.

Министр Джейхун Байрамов поздравил Марьяну Куюнджич с назначением и пожелал ей успехов в деятельности в нашей стране.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, включая политику, экономику, энергетику, транспорт и коммуникации, гуманитарную сферу и др.

Была подчеркнута важность совместных энергетических проектов, реализуемых между нашей страной и ЕС. Выражен интерес к развитию сотрудничества и по другим значимым направлениям.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период. Было отмечено значение достигнутых в рамках вашингтонской встречи договоренностей по продвижению мирной повестки, инициированной нашей страной, парафирования мирного договора, а также решения о ликвидации Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур как пережитка бывшего конфликта.

Руководитель представительства ЕС Марьяна Куюнджич поблагодарила за прием и отметила, что в период своей деятельности будет прилагать усилия для продвижения азербайджано-европейской повестки.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

